Pepe İlk Kez Şaşırttı

Kartal, Sivas'tan puansız dönerken, Pepe de ilk kez hatalarıyla dikkat çekti. Geride kalan dönemde savunmadaki performansıyla büyük alkış toplayan dünyaca ünlü Portekizli stoperin, Sivas'ta skora etki eden hataları gözlerden kaçmadı.

Yenilen ilk golde Rybalka'yı marke edemeyip, hamle yapamayan Pepe ilk eksi notunu aldı. Ardından ilk yarının en net pozisyonunda boş kalede zayıf bir vuruş yapan tecrübeli oyuncu, golü bulamadı. Cyriac'ın 83'te attığı golde kornerde topa hamlede geç kalan Pepe, yine öne çıkan isim oldu.

Kabusun adı deplasman!





Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, 2015'ten bu yana takımın başında olan Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde ilk kez böylesi kötü bir seri yakaladı.

Rakip sahadaki son 3 maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 ve Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Deplasmandaki toplam 9 karşılaşmada tam 15 puan kaybeden siyah-beyazlı takım; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kartal geçen sezon 17 deplasman maçında sadece 17 puan yitirmişti.

Beşiktaş 9 deplasman maçında 12 gol atarken, aynı sayıda golü kalesinde gördü. Rakip saha averajı sıfır olan Kartal evinden uzakta 12 puan toplayabildi.

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