Pepe'den Sonra Bu Kez de Vida İçin Şarkı Yaptı

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncu Pepe'yi transfer etmesinin ardından sosyal medya üzerinden Pepe için söylediği şarkı ile büyük beğeni toplayan Erzincanlı sanatçı Hüseyin Alan bu kez de Beşiktaş'ın yeni transferi Vida için şarkı yaptı.



Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Domagoj Vida transferine sevinen Hüseyin Alan sosyal medya üzerinden Elfida adlı şarkıyı bu kez Domagoj Vida için yorumladı. Bu şarkı da dinleyenler tarafından beğeni topladı. - ERZİNCAN