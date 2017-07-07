Pepe, Beşiktaş'a Renk Katacak"

YUNUS OKUR - TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor Teknik Direktörü ve eski Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) transferine ilişkin, "Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş iyi bir takım. Bence bu transfer takıma biraz daha renk katacak." dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğünce düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu nedeniyle Erzurum'da bulunan Şimşek, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Şimşek, Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin transferini değerlendirerek, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını belirtti.



"Dünya yıldızlarının gelmesi önemli"



Pepe'nin disiplinli bir savunma oyuncusu olduğunu ifade eden Şimşek, "Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş iyi bir takım durumunda. Bence bu transfer takıma biraz daha renk katacak. Pepe, gerçekten çok önemli bir oyuncu. Böyle dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelmesi çok önemli." diye konuştu.



Şimşek, bu tür transferlerde önemli olanın ülke futboluna bir şeyler katabilmek olduğunu aktararak, Türkiye'ye dünyaca ünlü çok sayıda futbolcunun geldiğini hatırlattı.



"Önemli olan Türk futboluna bir şeyler katabilmek"



Gheorghe Hagi, Alex de Souza ve Samuel Eto'o gibi oyuncuların Türkiye'de futbol oynadığına dikkati çeken Şimşek, "Bu tür sporcuların geldikten sonra Türk futboluna bir şeyler vermesi gerekiyor. Gheorghe Hagi ve Alex de Souza gibi oyuncuların Türk futboluna katkıları var. İnşallah Pepe de oynadığı futbolla hem Türk futboluna katkı sağlar hem de Beşiktaş'a faydalı olur." ifadelerini kullandı.



Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın geçen sezonu şampiyon olarak tamamladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önümüzdeki 4 sezon dört büyükler yine şampiyonluk yarışında olacak. Güzel bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın ne kadar şansı varsa, diğer takımların da şansı var. Tabii ki Pepe takıma büyük bir katkı sağlayacak ama diğer takımlar da güzel transferler yapıyor. Güzel bir lig geçeceğini düşünüyorum."