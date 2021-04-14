PeP Visa Kart kullanıcıları, CarrefourSA market alışverişlerinde yüzde 5 iade alıyor
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PeP Visa Kart kullanıcıları, CarrefourSA market alışverişlerinde yüzde 5 iade alıyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
PeP Visa Kart kullanıcıları, CarrefourSA market alışverişlerinde yüzde 5 iade alıyor

CarrefourSA marketlerinden alışveriş yapan PeP Visa Kart kullanıcıları, yaptıkları her alışverişin yüzde 5'ini iade alıyor.

CarrefourSA marketlerinden alışveriş yapan PeP Visa Kart kullanıcıları, yaptıkları her alışverişin yüzde 5'ini iade alıyor.

PeP, ramazanda kullanıcıları için bir kampanya hayata geçirdi. PeP Visa Kart ile alışveriş yapan kullanıcılar, CarrefourSA marketlerinde devam eden kampanya kapsamında ramazan ayı boyunca da alışverişlerinde tasarruf sağlıyor.

PeP Visa kart sahipleri, CarrefourSA marketlerinde yaptıkları tüm harcamaların yüzde 5'ini anında iade alıyor. Yapılan alışverişlerde PeP Visa Kartı ile iade alınan tutar, anında kullanıcıların PeP cüzdanlarına yansıyor. Herhangi bir üst sınır ya da harcama limiti de bulunmuyor. Türkiye'nin her yerindeki CarrefourSA marketlerinde geçerli kampanya için PeP Visa kart sahibi olmak yeterli.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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