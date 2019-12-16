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Pep'in Barça'sı Mourinho'nun Madrid'ini Parçaladı

2010-11 sezonunda El Clasico rekabetinin en kızışmalı geçtiği dönemlerde Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid, Nou Camp'a namağlup ünvanıyla ve çok formda gelmesine rağmen Mourinho'nun kariyerinin en korkunç maçlarından biri gerçekleşti. Barcelona tam 5 gol atarak ezeli rakibini adeta sahadan sildi ve 5-0'lık sansasyonel bir galibiyet aldı.

16.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:15

2010-11 sezonunda rekabetinin en kızışmalı geçtiği dönemlerde sahasında 'i ağırladı. Real Madrid, Nou Camp'a namağlup ünvanıyla ve çok formda gelmesine rağmen Mourinho'nun kariyerinin en korkunç maçlarından biri gerçekleşti. Barcelona tam 5 gol atarak ezeli rakibini adeta sahadan sildi ve 5-0'lık sansasyonel bir galibiyet aldı.

Kaynak: Dugout

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