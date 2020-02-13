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Pep Guardiola'nın Manchester City Kariyeri

2016-2017 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola takımın müzesine birçok kupa ekledi. Manchester City'li taraftarların sevgilisi haline gelen Pep Guardiola için hazırlanan klip sizlerle...

13.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:19

2016-2017 Premier Lig sezonunda 'nin başına geçen Pep Guardiola takımın müzesine birçok kupa ekledi. Manchester City'li taraftarların sevgilisi haline gelen Pep Guardiola için hazırlanan klip sizlerle...

Kaynak: Dugout

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