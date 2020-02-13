Pep Guardiola'nın Manchester City Kariyeri
2016-2017 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola takımın müzesine birçok kupa ekledi. Manchester City'li taraftarların sevgilisi haline gelen Pep Guardiola için hazırlanan klip sizlerle...
13.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:19
2016-2017 Premier Lig sezonunda Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola takımın müzesine birçok kupa ekledi. Manchester City'li taraftarların sevgilisi haline gelen Pep Guardiola için hazırlanan klip sizlerle...
Kaynak: Dugout
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