Pep Guardiola’nın dominant futbolu VAR tarafından baltalanıyor

21.08.2019 11:14

Yazının orijinali:

Pep Guardiola's quest for control at Manchester City undermined by VAR













Futbol; son teknolojiye, pahalı yatırımlara ve sıkıanalizlere rağmen değişken ve belirsiz bir spor olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi Etihad Stadı’ndaki Manchester City – Tottenham maçı da bunun bir kanıtıydı. Pep Guardiola’nın City’si rakip kaleye 30 şut gönderdi, Mauricio Pochettino’nun Tottenham’ı ise sadece üç şutta kaldı. Ancak sonuç beraberlikti. Ek olarak, City’nin maçın son dakikasında attığı gol, VAR (Video asistan hakem) tarafından iptal edildi.



Manchester City mükemmel bir futbol oynadı. Hâlâ Premier Lig’in favorisi konumundalar ve Tottenham’a karşı oynadığı futbolla rakiplerinin gözünü korkuttular. Ancak pürüzler, mükemmel futboldan anlamıyor ve bu maç da söz konusu anlaşılmazlığın yaşandığı maçlardan biriydi.



Guardiola kontrol istiyor. Sürekli çalışıyor ve rakiplerinin en ufak kusurlarını bile bulmak için büyük emek harcıyor. Takımını sürekli çalıştırıyor ve takımının topa hâkim olduğu bir futbol anlayışı istiyor. Bu sebeple, ani bir kontra atak şansı olmadıkça, takımının en az 15 pas yaparak toparlanmasını istiyor.





Jürgen Klopp başarıya ulaşmak için kaosu kullanırken, Pep topa hükmederek düzen kuruyor. Bu onun, futbolun taktiksel gelişimine sağladığı en büyük katkı. Diğerleri topu domine etmeyi denedi ama hiçbiri bunu Guardiola kadar etkili yapamadı. Teknoloji ve değişen kurallarla beraber 11 kişilik takımı zaman zaman beşkişilik bir takıma çevirdi. Pep, pas oyununu bir yaşam biçimi haline getirdi.



Şu ana kadar kimse Pep kadar kontrollü bir futbol oynatamadı. İspanyol Teknik adam, son iki sezonda tam 198 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Fakat zaman zaman da olsa futbol onun pençesinden sıyrılabiliyor ve hayallerini yıkabiliyor.



Bu problemin bir kısmını, oyuncularının insan olma eğilimi oluşturuyor. Ederson hem geçen seneki Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde hem de geçen cumartesi uzaktan sağına gelen şutla gol yedi. Savunmada tuttuğu adamıkaçıranlar oldu. Diğerleri konsantrasyon bozukluğu yaşadı ve Guardiola’nın beklentisine ulaşamadı. Pep’in, Tottenham’lı Lucas Moura’nın golü öncesi kendi oyuncusu Sergio Aguero’yla yaşadığı tartışma da bunun bir örneği.



Problemin başka bir kısmı rakiplerinin direnci ve motivasyonu. Diğer bir kısmı da futbolun doğası. VAR, beklendiği gibi her şeyi gören tarafsız bir göz olmak yerine oyunu krize sürükledi: Elle oynama tam olarak ne? Oyuncular kare başına 15 santimetre ilerleyebiliyorsa milimetrik ofsayt kararları doğru mu? Hata payını ne dereceye kadar kabul edeceğiz?



Gabriel Jesus’un iptal edilen golü basit bir VAR kararından fazlasıydı; sanki futbolun kasıtlı ve yaramazca gerçekleştirdiği bir olaydı. Aymeric Laporte topu elle kontrol etti ve şimdiki kurallara göre golün oluşumunda topun kola temas etmesi demek golün geçersiz olduğu anlamına geliyor. Yani karar geçen hafta Dendoncker’in Leicester’a attığı golün iptal edilmesi gibi doğruydu.



Ancak akıllar geçen seneki çeyrek finale ve Llorente’nin kolundan seken kritik gole gidiyor. O gol bu sezon olsaydı şimdiki kurallara göre geçersiz sayılırdı. O pozisyondan sonra maçın son dakikasında Manchester City gol atmış ancak gol VAR’a gidildikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. VAR bu olaydan bir sezon önce olsaydı Liverpool’a karşı oynanan çeyrek finalin ikinci ayağında City’nin ofsayttan dolayı iptal edilen golü geçerli sayılırdı. City’nin şanssızlığı değişikliklerin her seferinde geriden gelmesi oldu.



Bu olaylar, maçtan ayrılan çoğu City taraftarının inandığının aksine birer tesadüften ibaret. Yine de VAR’ın ironisini ve Guardiola’nın futbolunu baltalamasını görmemek elde değil.