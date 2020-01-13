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Pep Guardiola'nın Başarılarla Dolu Barcelona Yılları

Kariyerinde altyapısında yetiştiği ve kariyerinin en önemli bölümünü Barcelona'da geçiren Pep Guardiola, 2008-12 yılları arasında kulübün teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde tarihin gelmiş geçmiş en iyi takımlarından birini oluşturdu. Kulübüyle ilk sezonunda yarıştıkları altı kulvarda da şampiyon olan Guardiola'nın Barcelona'sı, dört sene içinde üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki Kral Kupası, üç İspanya Süper Kupası, iki UEFA Süper Kupa ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Kariyerinde altyapısında yetiştiği ve kariyerinin en önemli bölümünü 'da geçiren Pep Guardiola, 2008-12 yılları arasında kulübün teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde tarihin gelmiş geçmiş en iyi takımlarından birini oluşturdu. Kulübüyle ilk sezonunda yarıştıkları altı kulvarda da şampiyon olan Guardiola'nın Barcelona'sı, dört sene içinde üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki Kral Kupası, üç İspanya Süper Kupası, iki UEFA Süper Kupa ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Kaynak: Dugout

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