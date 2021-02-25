Pep Guardiola: Kazanmamızın Tüm Sebebi Para
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Pep Guardiola: Kazanmamızın Tüm Sebebi Para

25.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:21

Manchester City tüm turnuvalarda oynadığı son 19 maçı kazandı. Pep Guardiola Monchengladbach maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kazanmalarının tüm sebebinin para olduğu ile ilgili espri yaptı. Guardiola'nın açıklamalarına birlikte göz atalım.

Manchester City tüm turnuvalarda oynadığı son 19 maçı kazandı. Pep Guardiola Monchengladbach maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kazanmalarının tüm sebebinin para olduğu ile ilgili espri yaptı. Guardiola'nın açıklamalarına birlikte göz atalım.

Pep Guardiola: Kazanmamızın Tüm Sebebi Para

Kaynak: Dugout

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