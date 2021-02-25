Pep Guardiola: Kazanmamızın Tüm Sebebi Para

Manchester City tüm turnuvalarda oynadığı son 19 maçı kazandı. Pep Guardiola Monchengladbach maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kazanmalarının tüm sebebinin para olduğu ile ilgili espri yaptı. Guardiola'nın açıklamalarına birlikte göz atalım.