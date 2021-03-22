Pep Guardiola: Erling Haaland Kendi Yaşında Dünyanın En İyi Santraforlarından Biri
22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24
Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşti. Eşleşmenin ardından konuşan Pep Guardiola, Erling Haaland ve Borussia Dortmund eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşti. Eşleşmenin ardından konuşan Pep Guardiola, Erling Haaland ve Borussia Dortmund eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout