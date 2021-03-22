Pep Guardiola: Erling Haaland Kendi Yaşında Dünyanın En İyi Santraforlarından Biri
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Pep Guardiola: Erling Haaland Kendi Yaşında Dünyanın En İyi Santraforlarından Biri

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:24

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşti. Eşleşmenin ardından konuşan Pep Guardiola, Erling Haaland ve Borussia Dortmund eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşti. Eşleşmenin ardından konuşan Pep Guardiola, Erling Haaland ve Borussia Dortmund eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola: Erling Haaland Kendi Yaşında Dünyanın En İyi Santraforlarından Biri

Kaynak: Dugout

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