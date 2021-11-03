Pep Guardiola: 'Club Brugge Maçı Manchester United Maçından Daha Önemli' - Haberler Spor
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Pep Guardiola: 'Club Brugge Maçı Manchester United Maçından Daha Önemli'

Dugout - Haberler | Spor

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçının kendisi için Cumartesi günü oynanacak Manchester derbisinden daha önemli olduğunu söyledi.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçının kendisi için Cumartesi günü oynanacak Manchester derbisinden daha önemli olduğunu söyledi.

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