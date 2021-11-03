Pep Guardiola: 'Club Brugge Maçı Manchester United Maçından Daha Önemli'
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçının kendisi için Cumartesi günü oynanacak Manchester derbisinden daha önemli olduğunu söyledi.
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçının kendisi için Cumartesi günü oynanacak Manchester derbisinden daha önemli olduğunu söyledi.
Dugout - Spor Haberleri
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