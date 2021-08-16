Pep Guardiola: 'Bugün Bize İleride Yardım Edecek Bir Çok İyi Şey Gördüm'
Manchester City, Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur'a 1-0 mağlup oldu. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam aynı zamanda yeni transfer Jack Grealish'in performansını da değerlendirdi.
Manchester City, Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur'a 1-0 mağlup oldu. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam aynı zamanda yeni transfer Jack Grealish'in performansını da değerlendirdi.
Kaynak: Dugout