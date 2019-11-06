People Make The Brand 2019 için geri sayım

06.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:36

İş dünyasının insana bakışını her yıl araştırmalar ve sektörün güçlü isimleri ile birlikte ele alan Türkiye'nin en önemli işveren markası konferansı People Make The Brand, 7. yılında alanında uzman isimlerle "Psikolojik Sermaye"yi ele alıyor.

Universum Orta Doğu Direktörü ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran'ın açılışını yapacağı konferansın moderatörlüğünü Serdar Turan yürütecek. Konferansın konuşmacıları arasında, psikolog ve yazar Prof. Dr. Acar Baltaş; Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü sahibi öğretmen Dilek Livaneli; Boston Orthodontics Kurucusu Diş Hekimi Elif Keser; iş insanı ve girişimci Gözde Akpınar; deneyimli gazeteci, yazar Önder Abay, eğitim bilimci, yazar Dr. Özgür Bolat; KFC Genel Müdürü Tunç Tunaveli; Puduhepa ve Kızkardeşleri'nin kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu, Universum Yönetim Kurulu Başkanı, StepStone Veri ve İçgörüden Sorumlu Genel Müdürü Yusuf Azoz; Universum Stratejik Danışma Kurulu Başkanı Claudia Tattanelli yer alacak.

Campus'te İddialı İsimler Var!

Yalnızca öğrencilerin katılımına açık olacak People Make The Brand - Campus programında ise Dr. Kerem Dündar ve "Tezgahçılar" dan Burçak Yıldırım konuşmacı olarak yer alırken, Serdar Turan'ın moderatörlüğünde Evrim Kuran, Yusuf Azoz, Serdar Kuzuloğlu, Acar Baltaş'ın katılacağı özel bir panel düzenlenecek.

Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu ve Universum'un katkısıyla Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand, 29 Kasım 2019'da Fairmont Quasar İstanbul'da iş dünyasının yöneticilerini, akademi dünyasından önemli isimleri, işi insan olan her sektörden profesyoneli, girişimcileri ve araştırmacıları ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler