Pentex Penye Tekstil ve teknolojileri Fuarı 5 Şubat'ta başlıyor

29.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:05

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ve KOSGEB destekleriyle organize edilen PENTEX 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, 05-08 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 5 Şubat Çarşamba günü saat 14: 00'de protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını ziyaretçilere açılacak. Fuarda, penye ürünlerinden konfeksiyon ürünlerine, iplikten lazer kesim ve dijital baskı makinelerine, penye makinelerinden dokuma makinelerine, konfeksiyon boya ve yardımcı kimyasallarından mesleki yayınlara varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek. Başta Gaziantep'ten olmak üzere Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri ve Konya'dan firmaların katılacağı fuarda 110 katılımcı firma ile 300 marka yer alacak.



Başta Ortadoğu olmak üzere Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya'dan yaklaşık 20 bin civarında ziyaretçinin beklendiği fuar 05-08 Şubat 2020 tarihleri arasında saat 10: 00 - 18: 30 arasında ziyaret edilebilecek.



Gaziantep'in her koşulda üretim ve ihracat üssü olmaya devam ettiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu başarıda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin payının oldukça önemli olduğunu söyledi. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Gaziantep ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Adnan Ünverdi, "Bu güzide sektörlerimizin önemini bildiğimiz için sektörün ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan PENTEX Fuarı'nı 9 yıl önce düzenlemeye başladık. Her fuar kendi sektörüne ayrı bir değer katıyor. Bu fuarımızda penye, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim sektörümüze katma değer ve farklılık katacak. Buna canı gönülden inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Fuarı organize eden yetkililer ise fuarın sektörü daha ileriye taşımada ve ve uluslararası rekabet gücünü arttırmada önemli rol oynayacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA