Pentex Fuarı 14 Şubat'ta Açılacak

Gaziantep'te 7'ncisi düzenlenen Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX), 14 Şubat Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 14-17 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Penye ve tekstil sektörünü bir araya getirecek fuara başta Gaziantep olmak üzere Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin'in yanı sıra Japonya, Yunanistan ve Çin'den firmalar katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden tekstilin geleceği için moda ve tasarıma öncelik verip markalaşmaya yönelinmesi gerektiğini belirtti.

Fuarların, sektörlerin gelişmesi, ürünlerin tanıtılması ve sanayinin gelişip kalkınması için fırsat olduğunu ifade eden Konukoğlu, Gaziantep'te düzenlenen fuarların, bölge açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Konukoğlu, "beyaz altın" olarak tanımlanan pamuğun tekstilin mihenk taşı ve Gaziantep sanayisine yön veren önemli sektör olduğuna işaret etti.