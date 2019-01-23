Gaziantep'te PENTEX 8. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezinde 120 firmanın, 350 markayla katılım sağladığı fuarın açılışında konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firmaların markalaşmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Ünverdi, şöyle devam etti:

"Giyim ve tekstil sektörleri, üretim ve oluşturduğu katma değer, ihracattaki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınmamızda önemli bir rol üstlenmiştir. Geniş bir üretim yelpazesine sahip olan kentimizde de penye ve tekstil sektörü önemli bir yere sahiptir. Hazır giyim ve konfeksiyon, Gaziantep'in ihracat payında 9'uncu sırada yer almaktadır. 2018 hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 144 milyon 463 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer sektörlerimizde olduğu gibi markalaşmaya ve katma değere yönelebilir ve nakliye sorununu çözebilirsek bu oranlarımızın daha yukarıya çıkacağına inanıyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep'in bir ticaret kenti olduğunu belirterek, "Gaziantep'in dışarıdaki imajı, kardeşliğin, birlik beraberliğin olduğu, iş yapma kültürünün, becerisinin olduğu bir kent şeklinde. Bunun neticesinde de Gaziantep nerede ne talep ettiyse mutlaka karşılığını alıyor. Yaklaşık 80 gündür buradayız, 8 bakanımızı burada misafir ettik. ve her gelen bakanımız ve milletvekilleriyle birlikte gelenler, gittiklerinde Gaziantep ile ilgili 'Gaziantep her şeyin en iyisini hak ediyor. İmkanımız olsa da Gaziantep'in meselelerini daha çabuk çözsek' diyor." ifadelerini kullandı.

Gül, son üç ayda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım hamlesi başlattıklarına işaret ederek, "İnanıyorum ki bu daha fazla olacak. Denizi olmadan 7 milyar dolar ihracat yapan bir şehir. Komşusu Suriye ile bu savaş ortamında bile yaklaşık 500 milyon dolar ihracat yaptı. Hiçbir savaş sonsuza dek sürmüyor. Bir gün Suriye'de barış hakim olacak ve o zaman Gaziantep bir yıl içinde ihracatını üçe, dörde katlayacak. Bu fuarlar da bunun altyapısını oluşturacak." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de her fuar açılışının Gaziantep adına, şehrin sanayisi ve gelişimi adına umutlandıran, heyecanlandıran açılışlar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in bir ekonomi ve sanayi şehri olduğunu dile getirerek, şehrin aynı zamanda bir eğitim ve üniversiteler şehri olma yolunda da ilerlediğine değindi.

"Rekabet etme gücünü arttırmalıyız"

Gastronomi kenti olan Gaziantep için en önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Şahin, fuarların önemini belirterek, "Fuarlar şehrinin ne kadar önemli olduğunu, 'fuar şehri' denildiğinde bunun ne kadar önemli olduğunu azıcık dünyayı gezen tüm herkesin çok net bir şekilde gördüğünü biliyorum. Özellikle bu coğrafyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok, çok üretmemiz lazım, çok satmamız lazım, üretirken de satarken de yüksek teknolojiye geçip rekabet etme gücümüzü arttırmamız lazım." diye konuştu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Artık kimse komşusuyla rekabet etmiyor. Artık Çin'deki bir sektörle, Amerika'daki bir sektör rekabet ediyor. Küreselleşmenin en ağır boyutunu yaşıyoruz. Ülkeler her sabah ticaret savaşlarıyla kendi ekonomisini korumak için büyük bir mücadele veriyor. O yüzden zamanın ruhunu iyi anlamalı ve her sektördeki rekabet etme gücünü arttırmalıyız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın da katıldığı fuar, 26 Ocak Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA