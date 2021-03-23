Pentatloncular Macaristan Dünya Kupası'nda Tokyo için yarışacak
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Pentatloncular Macaristan Dünya Kupası'nda Tokyo için yarışacak

23.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:13
Pentatloncular Macaristan Dünya Kupası'nda Tokyo için yarışacak

Milli pentatletler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek UIPM Dünya Kupası'nda Tokyo Olimpiyatları'na yönelik puan toplamak için mücadele edecek.

Milli pentatletler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek UIPM Dünya Kupası'nda Tokyo Olimpiyatları'na yönelik puan toplamak için mücadele edecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının ilk 'UIPM Dünya Kupası' müsabakaları, 24 Mart-28 Mart 2021 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Türkiye'den 4 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcunun katılacağı UIPM Dünya Kupası'nın ilk gün yarışları yüzme, eskrim, laser run etaplarından oluşan kadınlar kategorisinde, ikinci gün yarışları ise yine aynı etaplarda yapılacak erkekler kategorisi müsabakaları ile başlayacak. Ardından ön elemeleri geçerek başarılı olan 36 kadın sporcu 26 Mart'ta, başarılı olan 36 erkek sporcu da 27 Mart'ta yapılacak Dünya Kupası final turunda; yüzme, eskrim, binicilik, laser run etaplarında Tokyo Olimpiyatları için puan toplamak için mücadele edecek. Yılın ilk Dünya Kupası müsabakalarının son günü, katılımcı ülkelerin kadın erkek takımlarından oluşan 'Karışık Bayrak Yarışları' ile son bulacak.

Macaristan'da düzenlenen yılın ilk Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu milli takımında yer alan kadın sporculardan İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat; erkek sporculardan ise Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan temsil edecek.

Milli pentatletler önce Macaristan'da, daha sonra nisan ayında Bulgaristan'da yapılacak iki Dünya Kupası müsabakalarının ardından yine Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali'nde Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için gerekli olan puanları toplamayı hedefliyor. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin azami iki kadın ve iki erkek pentatletle temsil edilme hakkı bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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