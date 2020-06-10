Pentatlon hakemlerine yönelik ilk on-line seminer yapıldı
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), hakemlere yönelik ilk on-line eğitim seminerini düzenledi.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), hakemlere yönelik ilk on-line eğitim seminerini düzenledi.
Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle düzenlenen seminerde, modern pentatlon sporundaki yarışma kuralları ve yarışmalarda görev yapan hakemlerin sorumluluk alanlarının ele alındığı ifade edildi.
TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Yazıcı ve TMPF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk'ün 'Modern pentatlon kuralları', 'Hakem görevleri', 'Yarış yönetimi ve püf noktaları', 'Yarış Sekreterliği' başlıklarında sunum gerçekleştirdiği belirtildi.
Seminerin açılışında, TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır'ın düzenlenen eğitimin, hakemlerin kendilerini geliştirmesi ve modern pentatlonun temel kurallarına yönelik bilgilerinin pekiştirmeleri açısından önemli olduğunu söylediği kaydedildi.
16 Haziran Salı günü ise TMPF Teknik Kurulu Başkanı Kutluğhan Özkan'ın katılımıyla, 'Olimpiyat sürecinde oyun kuralları' konusunun ele alınacağı aktarıldı.
Kaynak: AA