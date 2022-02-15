Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu

AA, Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Pentatletlere

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2022 sezonundan itibaren binicilik disiplini bulunan müsabakalara katılan tüm sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) çevrim içi kurs programlarına (FEI CAMPUS) katılımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2022 sezonundan itibaren binicilik disiplini bulunan müsabakalara katılan tüm sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) çevrim içi kurs programlarına (FEI CAMPUS) katılımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasında, UIPM tarafından ulusal federasyonlara yapılan bilgilendirmede, sporcuların, FEI'nin çevrim içi kurs programına katılması ve kursu bitirdiklerine dair belgeleri UIPM'nin çevrim içi platformuna yüklemesi gerektiği belirtildi.

UIPM'nin, kurs sonuçlarını katılımcılara mail atarak ileteceği aktarıldı.

AA / Musa Samur - Spor

Modern Pentatlon, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title