Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2022 sezonundan itibaren binicilik disiplini bulunan müsabakalara katılan tüm sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) çevrim içi kurs programlarına (FEI CAMPUS) katılımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasında, UIPM tarafından ulusal federasyonlara yapılan bilgilendirmede, sporcuların, FEI'nin çevrim içi kurs programına katılması ve kursu bitirdiklerine dair belgeleri UIPM'nin çevrim içi platformuna yüklemesi gerektiği belirtildi.

UIPM'nin, kurs sonuçlarını katılımcılara mail atarak ileteceği aktarıldı.