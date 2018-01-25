Pentagon: YPG'ye Verilen Silahları Dikkatle İzliyoruz

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin YPG'ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi.

"GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİN GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, "Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz" dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÜVENSİZLİK AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.