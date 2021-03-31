Pentagon'un 22 milyar dolarlık "artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan başlık" ihalesini Microsoft kazandı
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Pentagon'un 22 milyar dolarlık "artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan başlık" ihalesini Microsoft kazandı

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Pentagon'un 22 milyar dolarlık 'artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan başlık' ihalesini Microsoft kazandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan ve özellikle sahadaki askerlerin hareket kabiliyetini artıracak yeni nesil askeri başlıklar için 22 milyar dolara Microsoft ile anlaştığını duyurdu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan ve özellikle sahadaki askerlerin hareket kabiliyetini artıracak yeni nesil askeri başlıklar için 22 milyar dolara Microsoft ile anlaştığını duyurdu.

Pentagon'dan ve Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre, 26 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca Microsoft firması, ordu için "Entegre Artırılmış Görsel Sistem" (IVAS) üretecek.

Toplam büyüklüğü 21,88 milyar doları bulan ve 120 bin Amerikan askeri için söz konusu başlıklardan üretecek olan Microsoft'un sözleşmesi 5 yıllık olacak, daha sonra bu 5 yıl daha uzatılabilecek.

Microsoft'un üreteceği artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, firmanın "HoloLens" adlı video oyunlarında kullanılan başlıklarına dayanıyor, ancak ordunun talepleri doğrultusunda geliştirilerek özellikle sahada görev yapan askerlerin kullanımına sunulacak.

Ön çalışmalarına Microsoft tarafından 480 milyon dolarlık bedelle 2018 yılında başlanan son teknoloji artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, kullanıcıya fiziksel çevreyi çok daha geniş bir açıdan görme, çatışma ortamlarını simüle etme, gece görüşü dahil çeşitli çevre koşullarında nitelikli görüş sağlama, ses veya el hareketiyle çeşitli kontrolleri yapma gibi imkanlar tanıyor.

2019 yılında bir grup Microsoft çalışanı yönetime başvurmuş, söz konusu başlıklarla gerçek savaş ortamlarının "video oyunlara" dönüşeceğinden endişe ettiklerini belirtmişti.

Geçen yıl Pentagon, 10 milyar dolarlık "bulut ihalesini" de Amazon ile yarışan Microsoft'a vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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