Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
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Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
28.04.2020 01:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:36

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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