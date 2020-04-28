Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle