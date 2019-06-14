Pentagon: 'Türkiye'yle İlişkilerimiz Sadece F-35'ten İbaret Değil'
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye'yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD'nin "stratejik ortağı" Türkiye'yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye'yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD'nin "stratejik ortağı" Türkiye'yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.
Kaynak: DailyMotion.com