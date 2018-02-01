Pentagon: Türkiye'ye Yönelik Her Saldırıyı Kınıyoruz

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, terör örgütü YPG'nin Kilis'e yönelik roket saldırılarına ilişkin, "PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbette ki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimuma indirmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz" dedi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ve Pentagon Sözcüsü Dana White düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. McKenzie, YPG'nin Kilis'e yönelik roket saldırılarına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok. Ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbette ki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz" diye konuştu

McKenize, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gönderdikleri ağır silahlarla ilgili olarak, silahların terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplanacağı ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN OPERASYONU SINIRLAMASINI TALEP ETTİK"

Pentagon'un baş sözcüsü Dana White " Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili olarak, "Türkiye'den operasyonu sınırlamasını talep ettik" dedi. Operasyonu DEAŞ'la mücadelede "dikkat dağıtan bir şey" olarak nitelendiren White, "Türkiye bir NATO ülkesi ve meşru kaygıları var" dedi.

PKK'nın Pentagon tarafından da terör örgütü olarak tanındığını ifade eden White, "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" dedi.

( Hasan Çelik/ İHA)