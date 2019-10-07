Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu

Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

07.10.2019 22:06
Pentagon: Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.


Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, yaptığı açıklamada "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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