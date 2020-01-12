Pentagon: Trump İran'la 'ön koşulsuz' görüşmeye hazır
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Pentagon: Trump İran'la 'ön koşulsuz' görüşmeye hazır

Pentagon: Trump İran'la görüşmeye her zaman "ön koşulsuz" hazır

12.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:37
Pentagon: Trump İran'la 'ön koşulsuz' görüşmeye hazır

(ABD) Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı 'ın her zaman "ön koşulsuz" ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gerginliğin devam ettiği iki ülke ilişkilerine ilişkin CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Trump yönetiminin koşulsuz bir şekilde Tahran ile masaya oturmaya hazır olduğu mesajını verdi. Esper ayrıca "İran'ı daha normal bir ülke yapacak bir yol, bir takım adımları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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