Pentagon: Trump'ın Tweetlerini Bize Değil Beyaz Saray'a Sorun

– ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) Suriye'de yapılacak muhtemel bir saldırıya ilişkin yorum yapmayacağını vurguladı ve "Başkan'ın tweetlerini bize değil Beyaz Saray'a sorun" dedi.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile gerilime ve Suriye'de gerçekleştiği öne sürülen kimyasal silah saldırısına ilişkin Twitter paylaşımlarıyla ilgili bir gazetecinin sorusunu, "Savunma Bakanlığı muhtemel askeri eylemlerle ilgili yorum yapmaz. Başkan'ın tweetlerini bize değil, Beyaz Saray'a sorun" diye yanıtladı. - İstanbul