Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı
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Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı

Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına girerek kontrolü sağladığı iddialarını yalanladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Taliban'ın Kabil Havalimanına girerek giriş kapılarında kontrolü sağladığı iddialarına ilişkin konuştu.

Kirby, "Taliban Kabil Uluslararası Havalimanına girmedi ve kapıların kontrolünü sağlamadı. Bu haberler doğru değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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