Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki petrol geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek
Pentagon Sözcüsü Hoffman: Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarının geliri Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek.
07.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:13
Pentagon Sözcüsü Hoffman: Suriye'nin kuzeyindeki petrol alanlarındaki gelir Suriye Demokratik Güçleri'ne gidecek. Hoffman ayrıca Suriye'de savaş suçu işlediği öne sürülen zanlıların hesap verebilir olmasını Türkiye'den beklediklerini söyledi
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Kaynak: Euronews.com