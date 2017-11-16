DEAŞ'lıların Tahliyesi İçin "Esef Verici" Diyen Türkiye'ye ABD'den Garip Cevap

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Genel Kurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE'NİN "ESEFLE KARŞILIYORUZ" AÇIKLAMASI SORULDU

Bir muhabirin "Türk Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsünün PYD/PKK ile DEAŞ arasında Rakka'da söz konusu olan anlaşmaya yönelik "saygı duyuyoruz" açıklamasını esefle karşıladığını ifade eden bir açıklama yayınladı sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?" sorusuna Pentagon sözcüsü White şu yanıtı verdi:

"TARAFLARI SİYASİ ÇÖZÜME TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Tüm bunlarla ilgili olarak tarafları siyasi çözümler aramaları konusunda teşvik etmeye devam ediyoruz. Biz SDG (PKK/PYD) ile çalışmaya devam ediyoruz çünkü oradaki odağımız DEAŞ'ı yenmektir.

KRİTİK SORUYA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu anlaşmadan haberinin olup olmadığına yönelik soruya ise White cevap vermek istemediğini söyledi.

"DEAŞ İLE MÜCADELE NESİLLER BOYU SÜRECEK"

ABD'nin Suriye'deki amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu öne süren White'a DEAŞ'ın bitirilmesinden sonra ABD'nin ülkedeki nihai hedefi ne olacağı da soruldu.

White, büyük ölçüde bu soruları geçiştirirken DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini ve bu mücadelenin küresel olmakla birlikte "nesiller boyu bir mücadele" olduğunu ileri sürdü.

"SURİYE'DE 500 ABD ASKERİ VAR"

Genelkurmay sözcüsü Korgeneral McKenzie, ABD'nin bazı ülkelerde bulunan askerlerinin sayısına yönelik bir soru üzerine ise Afganistan'da 14 bin, Irak'ta 5 bin 262, Suriye'de ise 500 ABD askeri bulunduğunu ifade etti. Ancak McKenzie bu sayının resmi rakamlar olduğunu, geçici görevlerle ilgili ülkelerde dönüşümlü olarak bulunan askerlerin bu sayıya dahil edilmediğini belirtti.

4 BİN ASKERİ AĞZINDAN KAÇIRMIŞ SONRA DA DÜZELTMEYE ÇALIŞMIŞTI

Doğal Kararlılık Operasyonu Özel Kuvvetler Ortak Görev Gücü Komutanı Tümgeneral James Jerard Suriye'de 4 bin asker bulunduğunu ağzından kaçırmış ve ivedilikle bu rakamı 503 olarak düzeltmeye çalışmıştı.