Pentagon Sözcüsü Kirby el-Esed Hava Üssü saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıların daha önce yapılanlarla uyuştuğunu belirterek, İran destekli Şii milisleri işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik roketli saldırıların daha önce yapılanlarla uyuştuğunu belirterek, İran destekli Şii milisleri işaret etti.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin ellerinde şimdilik 10 roketin fırlatıldığı ve tamamının üsse isabet ettiği bilgisi olduğunu söyledi.

Saldırılara karşılık roket, top ve havan önleme sistemlerinin devreye girdiğini belirten Kirby, bunların fırlatılan roketleri vuramadığını söylemekten kaçındı.

Kirby, Irak'ta yaşananların endişe verici olduğunu, saldırının sorumlularının araştırıldığını ve şu aşamada hangi grubun bu saldırıyı düzenlediğini bilmediklerini söyledi.

Son roketli saldırıların daha önce yapılan saldırılarla benzerlik arz edip etmediğine yönelik bir soruyu yanıtlarken Kirby, "Daha önce Şii destekli gruplardan roket saldırıları düzenlediklerini gördük. Dolayısıyla kesinlikle Şii destekli grupların daha önce yaptığı saldırılarla uyuşuyor." dedi.

Kriby ayrıca İran'ın uzun bir zamandır Şii gruplara değişik şekillerde desteğini sürdürdüğünü ifade ederek, önceki yönetimin İran'a maksimum baskı politikasının İran'ı daha da cesaretlendirdiğini ileri sürdü.

Sözcü, "İran ile ABD arasındaki ilişkiler halen gergin." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby'nin İran destekli Şii milisleri "Şii destekli milisler" olarak tanımlaması dikkatlerden kaçmadı.

AA muhabirinin "Şii destekli milislerden kastınız nedir? Şiilik bir mezhep, eskiden bu gruplara İran destekli Şii gruplar veya Şii milisler derdiniz bu konuda kafam karıştı?" sorusuna Kirby her zaman bu kavramı kullandığı karşılığını verdi ve Şii milislere "Şii destekli milisler" demeye devam etti.

Bu grupların bazılarının İran tarafından desteklendiğini belirten Kirby, "Elbette ki kimse orada gerilimin tırmanmasını istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri