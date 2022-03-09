Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi. - WASHINGTON
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika