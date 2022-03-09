Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi. - Haberler

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Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Pentagon Sözcüsü John Kirby,

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

John Kirby, Pentagon, Ukrayna, Politika, Haberler

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