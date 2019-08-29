Pentagon: S-400'leri ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi F-35 programı için yeniden değerlendiririz

Pentagon: S-400'leri ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi F-35 programı için yeniden değerlendiririz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunun S-400 programından tamamen çıkması durumunda değerlendirilebileceğini açıkladı

29.08.2019 08:30
Pentagon: S-400'leri ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi F-35 programı için yeniden değerlendiririz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunun S-400 programından tamamen çıkması durumunda değerlendirilebileceğini açıkladı.


Bakan Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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