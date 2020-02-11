Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel
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Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel

Pentagon Başmüfettişliği, Kongre'ye sunduğu ve 31 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihlerindeki "Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'da terörle mücadele faaliyetlerine" ilişkin raporunu yayımladı.

11.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:15
Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, 'ya yönelik raporunda, 'nın 'daki varlığının ABD'nin bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerine zarar verdiğini ve ABD'nin batı Afrika'daki ortaklarıyla iş birliğinin altını oyduğunu belirtti.


Pentagon Başmüfettişliği, Kongre'ye sunduğu ve 31 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihlerindeki "Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'da terörle mücadele faaliyetlerine" ilişkin raporunu yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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