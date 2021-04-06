Pentagon, Rusya'dan "Ukrayna sınırındaki askeri sevkiyatı konusunda niyetini açıklamasını" istedi
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Pentagon, Rusya'dan "Ukrayna sınırındaki askeri sevkiyatı konusunda niyetini açıklamasını" istedi

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Pentagon, Rusya'dan 'Ukrayna sınırındaki askeri sevkiyatı konusunda niyetini açıklamasını' istedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulundu.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırının güneyi ile doğusunda askeri hareketliliğini gözlemlediklerini söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'yı savunma ve saldırı ekipmanları ile desteklediğini belirten Kirby, Rusya'yı bölgedeki niyetini gizlemekle suçladı.

Kirby, "Orada niyet tam olarak açık değil. Rusya'nın sınır boylarında bu kuvvetlerini hareketlendirme konusunda niyetini açık etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırı yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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