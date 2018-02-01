Teröristleri Donatan Pentagon: DEAŞ Operasyonu Bitince, YPG'den Silahları Geri Alacağız

Terör örgütlerini silahlarıyla donatan Pentagon'dan kritik bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, "DEAŞ operasyonu bitince YPG'den silahları geri alacağız." açıklaması yaptı. Pentagon Sözcüsü Dana White ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie haftalık basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEAŞ'LA MÜCADELE BİTTİKTEN SONRA GERİ ALACAĞIZ"

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gönderdikleri silahları ancak DEAŞ'la mücadelenin tamamen sona ermesinden sonra toplayacaklarını açıkladı.

AA MUHABİRİ SORDU: SİLAH TOPLAMA İŞLEMİ BAŞLADI MI?

AA muhabirinin PYD/PKK'nın paravanı SDG'ya verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak "Bu silahların toplama işlemi başladı mı bu konuda ne aşamadasınız?" sorusuna ise McKenize "Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor- bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞLARDI

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, bu operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.

TERÖRİSTLERİ EĞİTİP SİLAHLA DONATIYORLAR

Pentagon ve CIA, Suriye'de PYD/PKK'lıları düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı atmış, "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist, örgütün özel güçlerine katımıştı. Terör örgütü yeni silahlı güce "Kuzey Ordusu" adını vermişti.

Pentagon ve CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanmasından 400 teröriste böyle eğitim vermişti.

"SİLAHLARI İZLİYORUZ" DEMİŞLERDİ

Terör örgütlerini silahlarıyla donatan ABD'nin Savunma Bakanlığı yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, birkaç gün önce YPG'ye verdikleri silahları izlediklerini söylemişti.