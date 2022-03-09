Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul...
AA - Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Kasım İleri - Güncel