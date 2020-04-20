Pentagon, personel seyahat kısıtlamasını 30 Haziran'a kadar uzattı
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Pentagon, personel seyahat kısıtlamasını 30 Haziran'a kadar uzattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 11 Mart'ta tüm personele ve aile üyelerine getirilen seyahat kısıtlamasını 30 Haziran'a kadar uzattı.

20.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:40
Pentagon, personel seyahat kısıtlamasını 30 Haziran'a kadar uzattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 11 Mart'ta tüm personele ve aile üyelerine getirilen seyahat kısıtlamasını 30 Haziran'a kadar uzattı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in imzası ile yayımlanan genelgede, "Tüm askeri personelin iç ve dış seyahatleri bu genelde yürürlükte iken durdurulmuştur. Seyahatleri ABD hükümetince karşılanan tüm sivil personel ve asker ailesi üyelerinin de seyahatleri bu genelge kapsamında durdurulmuştur." ifadesi yer aldı.

Bu adımın, Kovid-19 salgının halen ABD için önemli bir risk teşkil ettiğinden dolayı atıldığı belirtilen genelgede, yıllık izindeki askerlerin bulunduğu yerleşim biriminden ayrılmasının da yasaklandığı ifade edildi.

11 Mart'ta tüm personelin iç ve dış seyahatlerini 60 günlüğüne kısıtlayan Pentagon, 26 Mart'ta da 90 bin askerin yurt dışı sevkiyatını 60 günlüğüne askıya almıştı.

ABD askerleri arasındaki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 438'e yükselirken, Savunma Bakanlığına bağlı sivil personel arasındaki vaka sayısı ise 837'ye çıktı.

Pentagon verilerine göre, asker ailesi üyeleri arasındaki vaka sayısı 702'ye çıkarken, Kovid-19 tanısı konulan sözleşmeli personel sayısı da 358'e yükseldi.

Kaynak: AA

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