Pentagon: Orta Doğu'daki ABD operasyonlarında 2019'da 132 sivil öldü
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Pentagon: Orta Doğu'daki ABD operasyonlarında 2019'da 132 sivil öldü

Pentagon: Orta Doğu'daki ABD operasyonlarında 2019'da 132 sivil öldü
07.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:50

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her yıl Kongreye sunduğu dış operasyonlara ilişkin raporunda, "Irak, Suriye, Afganistan ve Somali'de 132 sivilin Amerikan operasyonları sırasında öldürüldüğünü" iddia etti ancak bu sayı, bağımsız kaynakların bulgularıyla örtüşmüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her yıl Kongreye sunduğu dış operasyonlara ilişkin raporunda, "Irak, Suriye, Afganistan ve Somali'de 132 sivilin Amerikan operasyonları sırasında öldürüldüğünü" iddia etti ancak bu sayı, bağımsız kaynakların bulgularıyla örtüşmüyor.

Pentagon, dün "2019 yılı ABD Operasyonlarından Kaynaklı Sivil Kayıpları Yıllık Raporunu" Kongreye sundu.

Raporda, Irak, Suriye, Afganistan ve Somali'de düzenlenen ABD operasyonlarında 22'si Suriye'de, 108'i Afganistan'da, 2'si Somali'de olmak üzere toplam 132 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer taraftan 75'i Afganistan, 13'ü Irak ve Suriye, 3'ü Somali'de olmak üzere 91 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak bu sayıların, bağımsız kaynakların gösterdiği sivil kayıp sayılarına göre oldukça düşük kalması dikkatlerden kaçmadı.

Gerçek sivil kayıpların gösterilmediği belirtildi

İngiltere merkezli ve ABD'nin DEAŞ karşıtı operasyonlarındaki sivil kayıplarını derleyen "Air Wars" sivil toplum örgütü, 2019'da ABD'nin sadece Irak ve Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonları önemli ölçüde azalttığı halde bu operasyonlarında en az 538 sivilin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Air Wars, ABD'nin Somali'de düzenlediği toplam 63 saldırıda en az 36 sivilin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uluslararası Af Örgütünün Pentagon raporuna ilişkin yayımladığı açıklamada, raporun gerçek sivil kayıpları göstermediği belirtilerek Pentagon'un 2017 ve 2018 raporlarında olduğu gibi 2019 raporunda da örgüt tarafından tespit edilen sivil kayıp sayıların çok altında bir sayı gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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