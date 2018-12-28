Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...
IHAAW181904-SIY/28-12-2018- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
IHAAW181904-SIY/28-12-2018
- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 28.12.2018 18: 19: 04 TSI
NNNN - WASHINGTON
Kaynak: İHA