Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...

Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...

IHAAW181904-SIY/28-12-2018- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Pentagon Olarak Bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiğine Yönelik Yayınlanan...

IHAAW181904-SIY/28-12-2018

- Pentagon olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı, Esad rejiminin Münbiç'e girdiğine yönelik yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 28.12.2018 18: 19: 04 TSI
NNNN - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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