Pentagon: "NATO Müttefiklerimizle Omuz Omuzayız"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e geri adım atma çağrısında bulundu, "NATO müttefikleriyle omuz omuzayız" dedi. Rusya'nın bu seferki eylemlerinin önceki gerilimlerden farklı olduğunu belirten ABD Genelkurmay Başkanı, "Sanırım bu boyutta bir şey görmek için Soğuk Savaş günlerine kadar gitmeniz gerekir" ifadelerini kullandı

DailyMotion.com - Güncel