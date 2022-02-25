Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı - Haberler

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Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı

AA, Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı

Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı

AA / Kasım İleri - Güncel

Pentagon, Güncel, Haberler

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