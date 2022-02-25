Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı
AA, Kasım İleri - Güncel
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Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.
Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında İttifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı
AA / Kasım İleri - Güncel