Pentagon, Kovid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak
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Pentagon, Kovid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak

Pentagon, Kovid-19'dan hastanelerde tedavi görenleri askere almayacak
07.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:28

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.

Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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