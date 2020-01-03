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Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

03.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:46
Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı 'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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