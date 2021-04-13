Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
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Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Federal İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) ile Hastalıkları Kontrol Merkezinin (CDC) tavsiyesi ile Johnson & Johnson şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına ara verdi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Federal İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) ile Hastalıkları Kontrol Merkezinin (CDC) tavsiyesi ile Johnson & Johnson şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımına ara verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan John Kirby, "Savunma Bakanlığı, FDA ile CDC'nin tavsiyesi üzerine J&J aşısını uygulamayı durdurdu. Askerlerimizin ve ailelerinin güvenliği bakanlık için en öncelikli konudur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients da FDA ve CDC'nin Johnson & Johnson aşısının kullanılmasını durdurma önerisinde bulunduğuna işaret ederek, "Bu aşının kullanılmasının durdurulmasının bizim aşılama planımız üzerinde ciddi bir etkisi yoktur. Johnson & Johnson, bu zamana kadar ABD'lilere uygulanan aşıların yüzde 5'inden daha azına tekabül etmektedir." bilgisini paylaştı.

Şu anki planla ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinde ilk 100 gününü tamamlayana kadar 200 milyon doz aşının vurulmuş olacağının altını çizen Zients, şu anda Johnson & Johnson aşısı için randevu alanların aşılarının Moderna ya da Pfizer aşıları ile değiştirilmesi için yerel ve federal ortaklarıyla çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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