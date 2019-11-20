Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor
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Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden operasyon düzenlemesini ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.

20.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:49
Pentagon: IŞİD, Türkiye'nin Suriye operasyonu ve ABD'nin çekilmesi sonrası yeniden yapılanıyor

(ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, 'nin 'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.


Raporda, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte 'önemli bir darbe' vurduğunu ancak yeniden inşasını engellemeyeceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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