Türkiye'nin operasyon planladığı Suriye'de DEAŞ yeniden canlanmaya başladı

07.08.2019 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Türkiye Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlenmeye hazırlanırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), DEAŞ örgütünün Suriye'de "yeniden canlandığı" uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları ifade edildi. Raporda, DEAŞ'ın Suriye'deki başkenti Rakka'yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak'ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı vurgulandı. DEAŞ'ın Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi. ABD'nin militanların toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

SURİYE'DE YAŞANANLAR VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce DEAŞ'ın tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti. Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

DEAŞ'e karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı. Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti. Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir - İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek DEAŞ'a katıldı. ABD öncülüğündeki Uluslararası DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu'na göre, DEAŞ'lıların büyük çoğunluğu ya çatışmalarda ve bombardımanda öldü ya da şu an gözaltında. Koalisyon yetkilileri, kaç yabancı savaşçının ölmüş olabileceğiyle ilgili tahminde bulunmaktan kaçınıyor.

TÜRKİYE'DEN OPERASYON SİNYALİ

Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında Suriye sınırında "güvenli bölge" için müzakereler devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesi. Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahlarıyla büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez" demişti.