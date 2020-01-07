Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la çatışmaların ilerlemesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerine saldırılmayacağını söyledi.
07.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:45
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com