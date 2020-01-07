Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu
Haberler » Dünya » Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu - Haberler

Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Tahran'la çatışmaların ilerlemesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerine saldırılmayacağını söyledi.

07.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:45
Pentagon İran konusunda Trump ile ters düştü: Kültürel değerleri vurmak savaş suçu

(ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, 'la yaşanan mevcut gerilimin bir çatışmaya dönüşmesi halinde ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinin hedef alınmayacağını söyledi.


Başkan 'ın 'ın simgesel yapılarını yok etme tehdidi, Pentagon'da karşılık bulmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler