Pentagon, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin de aralarında bulunduğu birçok noktaya Yemen üzerinden saldırı düzenlenmesini kınadıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin de aralarında bulunduğu birçok noktaya Yemen üzerinden saldırı düzenlenmesini kınadıklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'da füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarla ilgili, "Bu saldırılar kabul edilemez ve ABD vatandaşları dahil sivil insanların hayatlarını tehlikeye atıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sıklığından kaygı duyuyoruz. Bu barış konusunda ciddi olan bir grubun yapacağı şey değil." diye konuştu.

Kirby, saldırıları kınadıklarını söyledi.

Sözcü, Orta Doğu'nun halen ABD menfaatleri için kritik olduğunu belirtirken, bölgede tehditlerin devam ettiğini ve ABD'nin güçlü bir askeri varlığının bölgede bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın silahlı insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılara kısıtlama getirdiğine ilişkin bir soru üzerine Kirby, bu adımın yeni gelen yönetimin genel olarak operasyonlara dair başlattığı incelemenin bir parçası olarak atıldığını kaydetti.

Kirby, Taliban ile ABD arasında 29 Şubat 2020'de yapılan anlaşmaya göre Afganistan'daki Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'ta çekilmesine ilişkin ise şu anda alınmış bir karar olmadığını, Biden yönetiminin anlaşmayı incelemeye devam ettiğini belirtti.

Husilerin son günlerde düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor

Husilerin askeri sözcüsü, hafta sonu yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise İran destekli Husilerin gönderdiği bir balistik füze ve İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri