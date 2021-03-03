Pentagon, Irak'taki Ayne el-Esed Üssüne düzenlenen roket saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı
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Pentagon, Irak'taki Ayne el-Esed Üssüne düzenlenen roket saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı

03.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:13
Pentagon, Irak'taki Ayne el-Esed Üssüne düzenlenen roket saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssüne bugün düzenlenen roketli saldırıda bir ABD'li sözleşmeli sivil personelin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssüne bugün düzenlenen roketli saldırıda bir ABD'li sözleşmeli sivil personelin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kirby, Irak'taki el-Esed Hava Üssüne bugün yapılan roketli saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir Amerikan askerinin zarar görmediğini kaydeden Sözcü, "Bir ABD'li sivil sözleşmeli personel siper alırken kalp krizi geçirdi ve maalesef kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kirby, Irak güvenlik güçlerinin bölgede olduğunu ve olaya yönelik inceleme yaptığını belirtti.

Üsteki roket, top ve havan önleme sistemlerinin devreye girdiğine dikkati çeken Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in saldırı konusunda bilgilendirildiğini aktardı.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge ise 22 Şubat'ta roketli saldırılara maruz kalmıştı.

ABD ordusu ise 26 Şubat'ta İran destekli milislere ait Suriye-Irak sırının Suriye tarafındaki bulunan bir tesise hava saldırısı düzenlemiş ve 1 İran destekli milisi öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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